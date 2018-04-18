Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел макроэкономический прогноз для Украины на 2018-2019 годы. Об этом говорится в отчете World Economic Outlook, который был опубликован фондом во вторник, 17 апреля.

В частности, фонд ухудшил прогноз среднегодовой инфляции в Украине.

В частности, ожидается, что она в 2018 году составит 11 процентов вместо ранее прогнозируемых 10 процентов, а в 2019 году этот показатель снизится до восьми процентов. Также МВФ ухудшил прогноз экономического роста Украины на 2019 год - с четырех процентов до 3,3 процента. В то же время прогноз роста ВВП на 2018 год остался пока неизменным - 3,2 процента.

ВидеоУкраина надеется получить от МВФ как минимум 2 миллиарда долларов

Главный кредитор Украины - едет в Киев. Сегодня в столице будут встречать экспертов Международного валютного фонда. Они должны провести технические консультации с представителями власти. В этом году государство надеется получить от МВФ как минимум 2 миллиарда долларов. А для этого, по информации фонда, Украина должна запустить пенсионную реформу, принять закон о приватизации, разобраться с тарифами на газ и создать Антикоррупционный суд.

Кроме того, в отчете отмечается, что до конца 2018 года Украина столкнется с большим дефицитом платежного баланса, чем предполагалось ранее. По прогнозу МВФ, на конец 2018 года дефицит текущего счета платежного баланса составит 3,7 процента ВВП - на 0,7 процентного пункта больше предыдущих прогнозов, а в 2019 году он составит 3,5 процента. Уровень безработицы в Украине в 2018 году, согласно прогнозам МВФ, составит 9,2 процента, а в 2019-м - снизится до 8,8 процента.

Ранее Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,5 процента в 2018 году. В октябре прошлого года он прогнозировал, что в 2019 и 2020 годах ВВП будет расти на четыре процента.

В четверг, 19 апреля, в Вашингтоне начнется весеннее заседание МВФ, участие в котором примут министры финансов многих стран мира. Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться на мероприятии, вопрос мировой торговли, который встал особенно остро в связи с введением США ввозных пошлин на ряд товаров.