МВФ виділить 650 млрд доларів на відновлення світової економіки

Міжнародний валютний фонд виділить з резервних активів рекордні 456 млрд SDR (розрахункова одиниця МВФ, 650 млрд доларів). 275 млрд доларів підуть на країни з ринком, що формується, і державам, що розвиваються.

Про це повідомляє глава МВФ Кристаліна Георгієва.

Рішення про виділення грошей набуде чинності 23 серпня. Кошти будуть переведені країнам-членам фонду пропорційно квотам.

"Це історичне рішення - найбільший розподіл SDR в історії МВФ і щеплення для світової економіки під час безпрецедентної кризи. Розподіл SDR послужить на благо всіх країн-членів", - йдеться в заяві.

МВФ очікує, що глобальна економіка цього року зросте на 6%, наступного - на 4,9%. Загальна оцінка на цей рік не змінилася, для країн, що розвиваються прогноз знижений на 0,4 процентного пункту до 6,3%.

Нагадаємо, ще в червні цього року Зеленський заявив, що Україна обов'язково зробить те, що пообіцяла. Він зазначив, що країна може отримати транш від МВФ восени, але у разі його відсутності глобальної проблеми не буде.

Між тим, голова Національного банку України Кирило Шевченко, повідомив, що Україна може одержати близько 2,73 мільярда доларів внаслідок додаткового розподілу СПЗ на суму до 650 мільярдів доларів.

Щодо глобальних економічних тенденцій, у Міжнародному валютному фонді прогнозують зростання глобальної економіки до 2022 року.

До слова, світова економіка втратить близько 28 трильйонів доларів через пандемію COVID-19.

Раніше в МВФ заявили про те, що світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося.

До того ж Міжнародний валютний фонд спрогнозував зростання світової економіки у 2021 році завдяки COVID-вакцинації.

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