МВФ виділив Україні новий кредит в розмірі 5 мільярдів доларів

Рада директорів МВФ 9 червня ухвалила рішення про виділення Україні кредиту в розмірі 5 мільярдів доларів за новою 18-місячною програмою фінансування.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

Гроші спрямують на підтримку економіки, яка постраждала від епідемії коронавірусу. Милованов також додав, що "програма відкриває доступ до іншого фінансування".

"Це дозволить закрити потреби бюджету і пройти економічну кризу цього року з мінімальними втратами. Політики будуть говорити про здачу суверенітету, про дефолт і реструктуризації, про емісію, про зовнішнє управління. Все це нісенітниця. У політиків немає ідей, а критикувати потрібно. Позика в МВФ на цей раз це тільки і є - позика. За низькими відсотками. Яка нам потрібна під час кризи. Все інше - популізм і маніпуляції", - заявив Милованов.