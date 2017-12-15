МВФ видит "значительные риски" в бюджете Украины на 2018 год - Reuters

По информации Reuters, с показателем дефицита украинского госбюджета в 2,5% Международный валютный фонд согласен.

Международный валютный фонд (МВФ) усматривает в бюджете Украины на 2018 год "значительные риски" как в доходной его части, так и в расходной. Об этом со ссылкой на представителей фонда сообщает Reuters.

При этом в МВФ согласны с показателем дефицита украинского государственного бюджета в 2,5%.

Отмечается, что сохранение параметров бюджета в соответствии с рекомендациями МВФ является одним из условий для получения Украиной финансовой помощи в $17,5 млрд.

Выплату следующего транша в фонде откладывают из-за "небольшого прогресса в обещанных реформах".

Агентство предполагает, что к списку требований для получения транша МВФ будет добавлен "подходящий бюджет на следующий год".

7 декабря украинский парламент принял госбюджет на 2018 год. Доходы предусмотрены на уровне 913,6137 млрд грн, расходы - 988,6343 млрд грн. С 1 января следующего года прожиточный минимум будет составлять 1700 грн, с 1 июля - 1777 грн, с 1 декабря - 1853 грн. Документ разработан, исходя из прогноза инфляции 9% и роста ВВП в 3%. В законопроект заложили курс гривны 29,3 грн/$.

Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.

В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.

14 октября министр финансов Александр Данилюк заявил, что "реалистично" оценивает вероятность поступления следующего транша до конца 2017 года, но 26 октября в Нацбанке Украины заявили, что ожидают поступления средств не ранее чем в первом квартале 2018 года.