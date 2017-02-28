МВФ: Возможная отставка Гонтаревой не повлияет на выделение очередного транша

Возможная отставка главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой не повлияет на ход переговоров по предоставлению очередного транша финансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Международного валютного фонда, пишет Голос Америки.

В организации отметили, что во время переговоров и принятия решений относительно завершения третьего пересмотра программы финансирования, был достигнут значительный прогресс. На данный момент идет процесс обсуждения остальных вопросов, которые будут согласованы в скором времени.

"Мы надеемся на следующей неделе предложить Совету директоров завершение проверки", - отметили в пресс-службе.

Однако в МВФ отказались комментировать возможную отставку Гонтаревой, ссылаясь на то, что это только слухи.

"Мы не комментируем слухи", - подчеркнули в фонде.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, экономист Александр Охрименко заявил, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не лишилась своего места из-за шантажа президента Петра Порошенко.