МВФ выделил $50 млрд помощи странам, пострадавшим от коронавируса

Международный валютный фонд объявил о выделении 50 миллиардов долларов помощи странам, пострадавшим от коронавируса.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Такие меры были приняты после того, как вирус распространился за пределы Китая в более чем 70 стран.

В МВФ заявили, что выделят деньги, чтобы помочь бедным странам и странам со средним уровнем дохода со слабыми системами здравоохранения сдержать эпидемию.

В то же время в фонде отметили, что распространение коронавируса свело на нет ожидания более сильного экономического роста в этом году и приведет к тому, что глобальный прирост производства в 2020 году достигнет самого медленного темпа после финансового кризиса 2008 года.

"Глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, но насколько он будет падать и как долго это будет продолжаться, пока трудно предсказать", - отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что в нашей стране, скорее всего, увеличится количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, однако паниковать не стоит.

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