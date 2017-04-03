МВФ выделил Украине транш кредита на 1 млрд долларов - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение о выделении Украине очередного транша кредита на сумму 1 млрд долларов.

"Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов", - написал президент в своем твиттере.

По его мнению, это является "очередным признанием украинских реформ".

Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.

Це чергове визнання українських реформ! pic.twitter.com/plH3POdyIw - Петро Порошенко (@poroshenko) 3 квітня 2017 р.

Ранее Совет директоров МВФ перенес запланированное на 20 марта рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы для Украины. В МВФ такое решение пояснили необходимостью уточнения расчетов относительно экономических последствий от мер, принимаемых Украиной в ответ на блокаду, и захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной "документов", выданных на этих территориях.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 года Украина получила только два транша - 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов - в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш - на 1 млрд долларов.