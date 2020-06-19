МВФ займеться питанням нового траншу для України у вересні

Директор пресофісу Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс повідомив, що МВФ планує в вересні цього року провести перший огляд виконання Україною програми Stand-By, за результатами якого ухвалить рішення про виділення наступного траншу.

"Ця програма (Stand-By для України - ред.) щойно розпочалася, і зараз важко назвати дату, коли відбудеться перший перегляд. Але я можу сказати, що ми орієнтуємося на вересень", - цитує представника МВФ Укрінформ.

За його словами, умови, які має виконати Україна для отримання наступного траншу, вказані в документах самої програми, оприлюдненій у відкритому доступі.

Райс підкреслив, що нинішня програма МВФ націлена на допомогу Україні у розв'язанні проблем, пов'язаних із пандемією COVID-19. Інша мета програми полягає у створенні можливостей для повернення України до економічного зростання після кризи шляхом запровадження критично важливих реформ.

Він вважає важливим фактором, що програма МВФ дозволяє Україні отримати більш широку міжнародну підтримку, в тому числі від Євросоюзу в рамках нової програми макрофінансової допомоги.Читайте також: "Повний транш. Чи отримає Україна всі 5 мільярдів від МВФ та на що підуть кошти"

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