МВФ заявил о замедлении реформ в Украине

Украина в 2014-2015 годах достигла значительного прогресса в реализации реформ, однако теперь реформы замедлились.

Как пишет "Слово и Дело", об этом заявил заместитель директора Департамента бюджетной политики Фонда Абдел Сенхаджи в ходе ежегодных весенних сборов Международного валютного фонда и Всемирного банка в среду, 18 апреля.

"К сожалению, в последние несколько лет прогресс Украины замедлился. И Фонд находится в переговорах с украинскими властями по поводу соблюдения условий программы МВФ для Украины, - уточнил он.

Приоритеты, которые являются ключевыми для пересмотра программы, остаются прежними, подчеркнул Сенхаджи. Речь идет, в первую очередь, об антикоррупционной реформе, в частности, о создании Антикоррупционного суда, использовании автоматической деполитизированной формулы для определения цены газа для населения.

"Мы надеемся, что реализации этих положений программы удастся добиться, и мы вместе с Украиной благополучно начнем пересмотр программы, - заявил чиновник МВФ.

Ранее в Европейском банке развития и реконструкции заявили, что Киев сопротивляется некоторым реформам.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина заняла третье место по объему финансирования, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 2017 году. Страна получила 581 млн евро.