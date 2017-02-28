МВФ заявляет о прогрессе в переговорах с Украиной о следующем транше

В пресс-службе Международного валютного фонда (МВФ) отметили, что в переговорах с Украиной "достигнут значительный прогресс" и они продолжаются. В МВФ рассчитывают, что все вопросы, которые остались, будут решены в ближайшее время.

В МВФ заявили, что переговоры с Украиной о следующем транше не переносили из-за возможной отставки главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом в фонде рассказали в ответ на запрос "Голоса Америки".

"Мы надеемся на следующей неделе предложить Совету директоров завершить проверки", - говорится в сообщении.

В фонде не стали комментировать информацию о возможной отставке главы НБУ, подчеркнув, что не комментируют слухи.

О том, что Гонтарева решила уйти в отставку, 27 февраля сообщало агентство "РБК-Украина". Отмечалось, что она хочет вернуться в частный сектор. При этом в Нацбанке информацию об уходе Гонтаревой не подтвердили.

В повестке дня совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) до 6 марта нет вопроса о выделении Украине очередного транша.

6 февраля министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что переговоры с МВФ по поводу очередного транша завершаются и обсуждаются "технические моменты". 13 февраля глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что Украина подпишет меморандум с МВФ на получение транша в размере $1 млрд в течение нескольких дней.

14 февраля глава МВФ Кристин Лагард отметила, что переговоры с Киевом идут "в правильном направлении".