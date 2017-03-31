"Мы будем продолжать реформу децентрализации власти", - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что реформа децентрализации в Украине является одной из самых успешных и системных реформ, и ее внедрение будет продолжаться.

Об этом он заявил во время встречи с представителями региональных СМИ в Киеве.

"Сегодня реформа действует, и есть уже соответствующие результаты. Поэтому хочу вас заверить в том, что мы будем продолжать реформу децентрализации власти", - сказал глава правительства.

По его словам, реформа децентрализации является одной из "самых успешных, системных и фундаментальных" реформ, которые сегодня проводятся в Украине.

"Я горжусь этой реформой, потому что убежден, что она принесет очень много позитивных изменений в Украине", - подчеркнул глава правительства.

В то же время Гройсман подчеркнул, что для удачного внедрения изменений в других сферах центральной власти нужна поддержка и взаимопонимание со стороны местного самоуправления.

"Мы стоим на пороге проведения качественных реформ как в образовании, так и в здравоохранении. Должны осознать, что без местной власти сделать качественно эти реформы невозможно, поэтому мы ожидаем взаимности от местных лидеров в том, что мы объединим усилия и проведем эти реформы", - добавил Премьер-министр.