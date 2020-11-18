МЗС готується до візиту в Україну новообраного президента Молдови

Міністерство закордонних справ (МЗС) України працює над організацією візиту в Україну новообраного президента Молдови Майї Санду. Вона раніше заявила про необхідність співпраці з Україною

Про це розповів в ефірі "Сніданку з 1+1" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає прес-служба МЗС України.

Він вважає знаковим те, що перші телефонні розмови Санду провела з президентами України та Румунії.

"Наш президент запросив її відвідати Україну, тому ми вже працюємо над організацією цього візиту", - сказав Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський телефоном привітав Майю Санду із перемогою на президентських виборах у Молдові та запросив відвідати Україну.

Майя Санду заявила в ексклюзивному коментарі РБК-Україна, що найближчим часом проведе зустріч з президентом України.

Також після оголошення результатів виборів Санду заявила, що Молдова буде будувати дружні відносини з Україною.

