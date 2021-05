МЗС постійно шукає нові канали збуту української продукції - Кулеба

Міністерство закордонних справ постійно шукає нові канали збуту української продукції та послуг на іноземних ринках і способи їх просування.

Про це повідомяє МЗС із посиланням на виступ міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на зустрічі "Телеком Клубу", передає Укрінформ.

"Ми маємо виробляти готові товари, послуги і продавати їх у Європі, Америці, Азії та інших частинах світу за хороші гроші. Виграватиме не лише бізнес, а загалом Українська держава ставатиме сильнішою. Ми в МЗС постійно шукаємо нові канали збуту української продукції та послуг на іноземних ринках і способи їх просування", - сказав міністр.

Він додав, що експортери послуг, продуктів можуть звернутися до МЗС "і сказати, в якій країні потрібна допомога".

"Двома найбільш стратегічними статтями українського експорту є агро та ІТ. Звісно, буде продовжуватися і традиційний металургійний експорт. Але саме два сектори, які я назвав, мають перспективу експоненціального зростання. Бо, з одного боку, світ стає все більш голодним, з другого - пандемія дала сильне прискорення ринку телекомунікацій та ІТ", - зауважив він.

Міністр окремо відзначив зацікавлення країнами Азії та Затоки у виробництві товарів в Україні для подальшого експорту в країни ЄС, з огляду на високу маржинальність: "Це прихований резерв української економіки. Хто навчиться цю можливість використовувати, залучати в такі проєкти гроші, той зможе згодом дуже вигідно капіталізуватися".

Глава МЗС також наголосив на великих можливостях Угоди про асоціацію України та Євросоюзу для розвитку бізнесу і заявив, що інтеграція України у єдиний цифровий ринок ЄС є одним з найбільш перспективних напрямів секторальної інтеграції.

"Телеком Клуб" - професійне об'єднання компаній, громадських організацій, експертів, що працюють на ринку інформаційно-комунікаційних технологій. До клубу входять 45 компаній, серед яких українські підрозділи Nokia, Cisco, Samsung та Huawei, найбільше об'єднання ІТ-компаній IT Association Ukraine, Vodafone та інші.

Як повідомляв Укрінформ, у березні МЗС у партнерстві з асоціацією IT Ukraine започаткувало проєкт IT Export Boost для просування експорту IT- послуг українських компаній.