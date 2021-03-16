Німеччина хоче добудувати Північний потік-2 всупереч санкціям - Reuters

Німеччина має намір завершити будівництво газопроводу Північний потік-2, всупереч запереченням і санкціям США. У Берліні хочуть поставити Вашингтон перед фактом завершеного будівництва, повідомляє Reuters з посиланням на кілька джерел в США і ЄС.

"Берлін намагається виграти час і переконатися, що будівництво завершено. Вони думають, що коли трубопровід буде запущений, все буде виглядати по- іншому (для США)", - заявив високопоставлений дипломат ЄС.

У той же час співрозмовники агентства відзначають, що США і Німеччина ще не обмінювалися пропозиціями щодо Північного потоку-2.

"Ми не вважаємо, що США повинні пропонувати варіанти. Це німецька проблема, яку насправді створили німці", - заявив співрозмовник агентства в Держдепартаменті США.

Вашингтон продовжує взаємодіяти з урядом Німеччини на декількох рівнях для прояснення ризики санкцій, зазначив він. Президент країни Джо Байден виступає проти проєкту, але також намагається налагодити відносини з Європою.

Деякі топчиновники США визнавали, що Північний потік-2 майже завершено, зазначає високопоставлений співрозмовник в США. Вони закликали адміністрацію Байдена розглянути ослаблення тиску на Німеччину і замість цього вивчити, як використовувати газопровід в разі майбутніх криз.

"Якщо ми не можемо зупинити трубопровід, то як ми зможемо отримати від нього максимальну користь, коли він буде побудований", - зазначив співрозмовник в США.