Німеччина не робитиме винятків із газової директиви ЄС для Nord Stream 2

Незалежний регулятор Bundesnetzagentur ухвалив остаточне рішення про відмову надати проєкту "Північний потік-2" виняток із законодавства ЄС.

Про це повідомив у Twitter посол України у ФРН Андрій Мельник.

"Маємо велику перемогу у Берліні: щойно незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проєкту "Північний потік-2" виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream-2 вирішуватиме Феміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність", - написав дипломат.

Як повідомлялося, проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" для постачання газу до Європи в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва газогону "Північний потік-2". Крім того, противниками російського газопроводу є США, Польща і країни Балтії.

Раніше передбачалося, що "Північний потік-2" буде запущений до кінця 2019 року.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб для газогону "Північний потік-2", припинила роботи.

11 січня після переговорів у Москві з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін висловив сподівання, що газогін буде добудовано до кінця поточного року або в першому кварталі 2021 року.

На початку лютого німецьке видання Handelsblatt з посиланням на поінформовані дипломатичні джерела у Вашингтоні повідомило, що в разі спроби добудувати "Північний потік-2" Конгрес США готовий ухвалити наступний пакет санкцій, спрямований як проти європейських інвесторів цього російського проєкту, так і проти потенційних покупців газу.

