Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2"

Федеральне агентство Німеччини тимчасово зупинило процес сертифікації компанії Nord Stream 2AG як оператора газопроводу "Північний потік-2". Про це йдеться у прес-релізі агенції.

У відомстві заявили, що Nord Stream 2 AG може бути сертифікований лише за умови, що він проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

У прес-релізі агентства йдеться, що штаб-квартира Nord Stream 2 AG знаходиться у місті Цуге (Швейцарія). Тому для управління частиною трубопроводу, розташованої на німецькій території, оператор вирішив започаткувати дочірню компанію в Німеччині.

"Це дочірнє підприємство має стати власником та оператором німецької частини газопроводу. Потім дочірня компанія має виконати вимоги незалежного оператора, викладені у законі про енергетичну промисловість Німеччини. Процедуру сертифікації буде припинено доти, доки основні активи та людські ресурси не будуть передані дочірній компанії", - пояснив німецький регулятор.

Нагадаємо, роботи із укладання труб "Північного потоку-2" завершилися 6 вересня 2021 року. 8 листопада "Газпром" заявив про готовність газопроводу до запуску.

Раніше видання Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до "Газпрому" та Кремля, повідомило, що Росія не має наміру збільшувати постачання природного газу до Євросоюзу, який зараз перебуває в енергетичній кризі, доти, доки не отримає всі необхідні дозволи на запуск газопроводу" Північний потік-2".

Front News International

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