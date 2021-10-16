Німецька мережа супермаркетів Lidl збирається зайти в Україну і конкурувати з АТБ

Німецька компанія Schwarz Group збирається зайти на ринок України і відкрити мережу супермаркетів Lidl. Про це повідомило ділове видання Lebensmittel Zeitung 15 жовтня з посиланням на внутрішні документи компанії.

Виводити супермаркети Lidl на український ринок буде 47-річний Адам Міщишин, його назвали головним менеджером мережі в Україні. Документ про його призначення підписав гендиректор Lidl Герд Хшановський.

Lidl планує конкурувати з українською мережею супермаркетів АТБ. У Schwarz Group вказали, що АТБ нібито копіює ідеї Lidl. Засновники німецького бренда стверджують, що розглядають український ринок як потенційно цікавий для впровадження нового продукту для споживачів.

Співрозмовники газети Wirtualna Polska стверджують, що керівництво Lidl ухвалило рішення про виведення на український ринок через високі темпи його зростання. Однак посісти своє місце буде непросто, оскільки ATБ має сильні позиції на місцевому ринку, зазначило джерело.

Lidl - німецька міжнародна мережа супермаркетів. Перший магазин бренда відкрили 1973 року в місті Людвігсгафен. У 1990-х роках магазини Lidl почали з'являтися за межами Німеччини, а за кілька років вони з'явилися по всій Європі, ідеться на сайті компанії.

Магазини Lidl відкрито у 32 країнах світу, зокрема у Сербії, Швейцарії, Великобританії та США. У них працює понад 310 тис. осіб.