На Аляске открыли крупное месторождение нефти

Представители испанской нефтедобывающей компании Repsol и ее американского партнера - компании Armstrong Energy - заявили об открытии нового месторождения нефти на Аляске.

Это месторождение является крупнейшим из открытых на суше на территории Соединенных Штатов за последние 30 лет, сообщает DW.

"Объем извлекаемых запасов углеводородов, по оценкам самой компании, составляет 1,2 миллиарда баррелей. Начиная с 2021 года ежедневная добыча нефти здесь может составить до 120 тысяч баррелей. Для сравнения это больше, чем добывается на одном из крупнейших российских месторождений - Приобском", - говорится в публикации.

Компания Repsol занималась геологоразведкой на Аляске с 2008 года.