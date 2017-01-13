На Донбассе не знают, что делать с деньгами на восстановление региона

Донецкая область освоила менее 10% выделенных на восстановление инфраструктурных и социальных объектов средств

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, передает "ДС".

Геращенко отметила, что парламент в 2016 году выделил почти 4 млрд гривен на восстановление инфраструктурных и социальных объектов в зоне АТО, из которых Донецкой области досталось почти 3 млрд гривен. Причем в Донецкой области для восстановления определили 596 объектов, в Луганской - 150.

"В основном еще проходят тендерные процедуры и должна отметить достаточно низкий уровень освоения выделенных государством средств - в Донецкой меньше 10 процентов, на Луганщине чуть больше", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, к строительным работам привлекают переселенцев, которые на сегодня составляют около 10% от общего числа работников.