На Донбассе вступил в силу новый порядок перемещения товаров через линию разграничения

Порядок перемещения товаров через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе вступил в силу.

Порядок был утвержден постановлением Кабинета Министров No99 от 1 марта, опубликован в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр" 4 марта и вступает силу через 10 дней со дня его опубликования, а именно 14 марта.

Согласно утвержденному правительством порядку перемещения товаров, через линию разграничения разрешается перевозить в составе гуманитарного конвоя продукты питания и лекарственных препаратов, товар и продукцию металлургической, горнообогатительной, угледобывающей отраслей и объектов критической инфраструктуры.

Также порядок перемещения товаров утверждает создание гуманитарных площадок, на которых будут формироваться грузы для отправки гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию, а также гуманитарно- логистических центров, где будет осуществляться мелкая и мелкооптовая торговля продуктами питания, средствами личной гигиены, одеждой, обувью или бытовой химией.

"По решению руководителя антитеррористической операции в районе ее проведения могут устанавливаться дополнительные ограничения", - гласит постановление Кабинета министров.

Отмечается, что постановление вступает в силу через 10 дней с момента ее опубликования, а пункты 9 и 31 Порядка перемещения товаров - через месяц.

Ранее отмечалось, что Кабинет министров Украины в ходе заседания 1 марта утвердил порядок ввоза товаров в зону АТО и вывоза из нее.

Напомним, в Украине из-за торговой блокады Донбасса с 17 февраля введен чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц.

Блокада железнодорожных путей началась 26 января, ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.