На границе с Польшей недовольные изменениями в Налоговый кодекс заблокировали три дороги

Во Львовской и Волынской областях люди перекрыли дороги возле пунктов пропуска "Шегини-Медыка", "Рава-Русская-Гребенное" и "Ягодин"-"Дорогуйск" на границе с Польшей из-за недовольства внесения изменений в Налоговый кодекс Украины относительно установления новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину, вступившими в действие с 1 января 2018 года.

По данным патрульной полиции Львовской и Волынской областей несколько десятков участников акции ходят по пешеходным переходам неподалеку от пунктов пропуска. В частности вблизи села Старовойтово Любомльского района Волынской области в 9:10 около 70 человек путем непрерывного движения пешеходным переходом частично ограничили движение транспорта на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин.

"На автодороге неподалеку с международным автомобильным пунктом пропуска "Ягодин" началась акция протеста. Ее цель - выражение недовольства внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно установления новых таможенных правил на ввоз товаров в Украину ", - говорится в сообщении полиции.

В ГУ НП Львовской области в свою очередь сообщили, что в результате переговоров с протестующими возле пункта пропуска "Шегини" достигнута договоренность о том, что они будут пропускать каждые 30 минут по 10 автомобилей во избежание конфликта между протестующими и людьми, которые хотят пересечь границу.

Напомним, Верховная Рада изменила правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже ограничив суммой до 500 евро (в аэропортах - до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов. Новые правила вступили в силу 1 января 2018 года.

В то же время ограничения на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях вступят в силу 1 января 2019 года. Теперь их может быть максимум три на протяжении одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до 150 евро, при этом, начиная с четвертой посылки, они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.