На какие нужды украинцам не стоит брать кредиты

Эксперт рассказал, на что в Украине выгодно брать кредит, а в каких случаях лучше отказаться от денег в долг.

Начальник отдела мониторинга продуктов для физических лиц "Простобанка" Евгений Копейко посоветовал украинцам если уж брать кредит, то только на то, что поможет сэкономить деньги в будущем. А вот идти в банк за деньгами на приобретение вещей, которые можно купить за одну зарплату, эксперт не рекомендует. Кредит в банке стоит взять на ту вещь, экономия от которой в будущем будет больше, чем стоимость самого займа.

"К примеру, если утепление вашего дома позволит сэкономить 5 тысяч гривен за полгода, а проценты по кредиту составят меньше тех самых 5 тысяч, то такой кредит будет вам выгодным", - пояснил Копейко.

По его словам, на данный момент средняя эффективная ставка по наличным кредитам - это около 75% годовых. Если речь идет о кредитах на товары - это 40% годовых, а по залоговым кредитам - это 25%.

Евгений Копейко считает, что брать деньги в долг у банка на текущие потребности, такие как покупка одежды, обуви или ковров, даже при недостаче в личном бюджете, просто не выгодно. Эксперт считает, что украинцы плохо разбираются в тонкостях и нюансах выдачи кредитов.

"Чаще всего люди, которые берут деньги у банка, не читают условия своего кредитования. Да, они обращают внимание на ставку, как правило, низкую, но в то же время не смотрят на дополнительные комиссии и страховку", - констатирует Копейко.

Он также убежден, что проблемы возникают от того, что украинцы просто не рассчитывают свои денежные возможности. А финансовое образование в Украине находится на низком уровне. Эксперт говорит, что люди чаще всего не знают, как правильно оценить стоимость кредита и свою кредитоспособность.

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