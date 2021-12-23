На київському вокзалі "не знайшли" ялинку на яку витратили 5 мільйонів

22 грудня правоохоронці оглянули приміщення Центрального вокзалу та встановили, що ялинка відсутня.

Як повідомили в міській прокуратурі, правоохоронці підозрюють розкрадання 5 мільйонів гривень на установці новорічної ялинки на центральному вокзалі Києва.

"За 5 млн грн у фойє центрального залізничного вокзалу і біля входу в Південний вокзал повинні були встановити і прикрасити гірляндами дві ялинки. Однак станом на сьогоднішній день ялинки, яка повинна бути встановлена у фойє ще 17 Грудня, немає", - повідомила речник відомства Надія Максимець.

Розпочато слідчі дії за фактом можливого розкрадання коштів.