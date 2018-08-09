На киевском заводе открыли производство 152-мм снарядов

Оборудование для производства крупнокалиберных снарядов Украине продали зарубежные партнеры, в том числе и Турция

На мощностях ГАХК "Артем" (входит в госконцерн "Укроборонпром") открыли новую производственную линию по изготовлению крупнокалиберных 152-мм артиллерийских боеприпасов.На открытии президент Петр Порошенко отметил, что организация нового производства наиболее востребованных в зоне боевых действий крупнокалиберных боеприпасов обеспечено в рамках реализации утвержденной СНБО целевой государственной программы.

"Украинская оборонная промышленность выполнила заказ ВСУ и мое задание... Сегодня мы уже готовы поставить изготовление наидефицитнейших боеприпасов на серийное производство", - сказал он.

Поставщиком оборудования для нового оборонного производства выступили зарубежные партнеры Украины в сфере ВТС, в числе которых он выделил Турцию.

"В 2014 году нам его (оборудование) не продавали", - сказал он, пояснив: уровень доверия к предыдущей власти со стороны западных партнеров был слишком низок.

Финансирование первоочередных оборонных потребностей государства, включая организацию производства новых видов вооружения для ВСУ, обеспечивается в том числе за счет средств спецконфиската ($1,5 млрд "денег Януковича").

Напомним, в июле успешно завершили один из этапов испытаний новых отечественных 152-мм боеприпасов разработки ГАХК "Артем" для артсистемы "Гиацинт" дальностью стрельбы до 30 км.

СПРАВКА

ГАХК "Артем" - одно из ведущих предприятий авиапрома и ОПК Украины, единственный на территории б. СССР изготовитель управляемых ракет средней дальности класса "воздух-воздух" разных модификаций для вооружения всех типов самолетов МиГ-29, Су-27, Су-30.

На сегодняшний день специализация предприятия также включает производство авионики, вооружения для танков и бронетехники, вертолетных систем защиты, систем автоматизации контроля и диагностики.

По материалам: Интерфакс-Украина