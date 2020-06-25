На ліквідацію наслідків повені Кабмін виділить майже 600 млн грн - Шмигаль

Початкова допомога Івано-Франківській області на ліквідацію наслідків, завданих повенями, складе 500 млн грн. Про це сьогодні на брифінгу в Івано- Франківську заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Івано-Франківська область визначилася з першою необхідною фінансовою допомогою. На комісії ми прийняли протокольне рішення і зафіксували ці речі. Є звернення голови Івано-Франківської облдержадміністрації про початкову допомогу в сумі 500 млн грн на ліквідацію наслідків повені та усунення загроз, які зараз існують для людей", - сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що додатково необхідно ще 82 млн грн для відновлення дамб і берегів, що були пошкоджені повінню.

Прем'єр пообіцяв, що завтра на позачерговому засіданні Кабміну розглянуть питання виділення цих грошей із резервного фонду держбюджету.

При цьому Шмигаль уточнив, що з обласного бюджету вже виділили 1 млн грн на допомогу та фінансування необхідних заходів.

23 червня в Івано-Франківській і Чернівецькій областях через сильні дощі почалися масштабні повені. Людей евакуюють з аварійних будинків.

За даними Укравтодору, стихія в Івано-Франківській області зруйнувала 110 км автодоріг, 90 мостів та 1850 м берегоукріплень, пошкоджено 427,5 км доріг та 130 мостів, відселено 285 осіб.