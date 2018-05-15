На мировом рынке появился новый сорт нефти

Иран, готовится начать коммерческие поставки сорта нефти West Karoun с отгрузкой в мае или июне вопреки санкциям США. Уже осуществлены поставки клиентам пробных партий нефти с блока месторождений West Karoun, добыча на котором за последний год выросла почти вдвое - до 300 тыс. баррелей в сутки.

Введенный новый экспортный терминал позволяет экспортировать сорт, не смешивая с другими марками. Первые партии (нефти) West Karoun будут проданы на спотовом рынке. Это означает, что покупателям пока не будут предлагаться долгосрочные контракты, по которым ближневосточные поставщики обычно реализуют свою нефть, - сообщает Terminal. Стремление Ирана поднять спрос на новый сорт нефти говорит о том, что Тегеран рассчитывает продолжать продажи собственного сырья, невзирая на санкции.

Как ранее сообщал UBR, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Так же Белый дом объявил о расширении персональных санкций против Исламской республики. Новые ограничения касаются 6 человек, которые связаны с иранским военным формированием Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Кроме того, санкции вводятся в отношении трех иранских организаций.