На модернизацию системы е-деклараций не хватит 61 млн грн - НАПК

Средств, заложенных в бюджете 2017 года на модернизацию системы электронного декларирования, не хватит. Об этом в интервью LIGA.net сообщила глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Наталья Корчак.

По ее словам, бюджетный запрос на этот год НАПК делало, исходя из расчетов ПРООН при оплате аренды серверов и разработке программного продукта. "Эти суммы мы заложили в бюджет. Но все меняется, есть дополнительные потребности. Придется их корректировать. Будем у доноров и бюджета просить дополнительные средства", - сказала она.

Корчак уточнила, что на 2017 год предусмотрено 18,5 млн грн на модернизацию программного обеспечения системы декларирования, а также около 42,5 млн грн на приобретение аппаратного и серверного оборудования.

"При этом технико-экономическое обоснование, разработанное по нашему заказу, предусматривает гораздо большие суммы, которые будут необходимы нам для модернизации реестра в течение ближайших двух лет", - пояснила она.

Сейчас, говорит Корчак, есть несколько вариантов модернизации системы: "Когда будем полностью готовы к началу этой работы, объявим тендер".

На вопрос LIGA.net, будет ли запущена автоматизированная система проверки деклараций до окончания второй волны декларирования, Корчак ответила отрицательно: "Модернизация закончится после подачи второй волны деклараций". В НАПК утверждают, что это никак не отразится на проверке деклараций топ-чиновников.

Во время второй волны декларирования, которая завершится в апреле, свои декларации должны подать около полутора миллионов госслужащих.

Премьер-министр Владимир Гройсман утверждает, что в текущем году на техническую модернизацию НАПК в госбюджете предусмотрено 65 млн грн. "Этого более чем достаточно, чтобы система работала идеально", - считает он.