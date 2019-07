На новой банкноте НБУ в 1000 гривень использовали "пиратский" шрифт

В дизайне новой банкноты номиналом в 1000 гривень использовали нелицензионный шрифт.

Это заметил дизайнер шрифтов Богдан Гдаль, о чем он написал на своей странице в Facebook. Официальный представитель компании Adobe подтвердил, что шрифт "пиратский".

"Больше всего внимания среди других шрифтов, которых шрифтовой дизайнер Андрей Шевченко на купюре насчитал аж 11, привлекла надпись "Одна тисяча гривень" на обратной стороне. При поиске оригинального шрифта, которым он сделан, оказалась несоответствие форм некоторых из его букв с официальными. Особенно это проявлено в слове "гривень" и наиболее ярко в букве -"в", - говорится в сообщении.

Дело в том, что этот шрифт - Bickham Script, созданный дизайнером Ричардом Липтоном в 1997 году и затем лицензированный компанией Adobe, до 2016 года вообще не имел официальной кириллической версии. Однако в 2005 году россиянка Александра Гофман, известная как автор ворованных версий шрифтов, которые подписывала своим именем и дальше распространяла бесплатно без разрешения авторов, выпустила серию шрифтов с названием Bickham Script One, Bickham Script Two, Bickham Script Three.

В компании Adobe на это ответили: "До выпуска шрифта Bickham Script Pro 3 в 2016 году не было ни одной официальной кириллической версии шрифта. Однако я как-то встретил пиратский образец в 2012 году на упаковке конфет в российском супермаркете в Германии.

Жаль, что Национальный банк Украины не заметил недостатков шрифта, о котором идет речь. И это, безусловно, не Bickham Script Pro 3. В любом случае, наша лицензия не позволяет вносить изменения в шрифт".

Особой пикантности этой ситуации добавляет то, что, как оказалось, этот же шрифт НБУ использовал в купюре номиналом 20 гривень, которую презентовали в прошлом году. И, похоже, он должен быть использован на обновлениях всего модельного ряда гривны в номиналах 20, 100, 500 и 1000 гривень.

Сейчас в компании Adobe еще не решили, будут ли обращаться к НБУ с требованием заплатить за использованный шрифт.

"Чтобы устранить эту проблему, должны быть созданы абсолютно новые печатные формы банкнот (с лицензионной версией шрифта - ред.), что, вероятно, не так просто сделать (я никогда не печатал деньги сам, но могу себе представить, что это не простой процесс)", - отметил шрифтовой дизайнер компании Франк Грисхамер.