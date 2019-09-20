На образование заложили в проекте бюджета 136,4 миллиарда

Правительство заложило в проект бюджета 2020 году на образование 136,4 млрд грн. Впервые в бюджете учтены расходы на развитие высших учебных заведений в размере 300 млн грн.

Об этом на презентации проекта бюджета на 2020 год в Верховной Раде сказала министр финансов Оксана Маркарова, сообщает корреспондент Укринформа.

"На образование запланирована общая сумма в 136,4 млрд грн. Это финансирование заложено и на образовательную субвенцию, и на финансирование новой украинской школы, и на высшие учебные заведения, и на инклюзивное образование. Впервые в этом бюджете мы предусматриваем 300 млн на Фонд развития высшего образования, то есть развитие именно науки (в учреждениях высшего образования - ред.)", - сказала Маркарова. Читайте также: Разумков открыл Раду, в зале - 391 депутат

В то же время она отметила, что по конкретным программам на образование может рассматриваться увеличение расходов, впрочем, надо обратить внимание на эффективность расходования средств в рамках выделенного бюджета.