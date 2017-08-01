На обслуживание госдолга украинские чиновники тратят 14% бюджета - эксперт

На обслуживание внешнего государственного долга Украины из бюджета страны выделяется до 14% всего его объема.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал экономист Александр Охрименко.

"На сегодняшний день на обслуживание государственного долга Украины тратится 14% госбюджета. Чем больше из государственного бюджета тратится денег на обслуживание долгов, тем меньше их тратится на внутренние нужды - социальные и прочие", - констатировал А. Охрименко.

Экономист отметил, что госдолг Украины является серьезной нагрузкой для бюджета в нынешних экономических условиях.

"Соответственно эта нагрузка отражается на жизни всех украинцев, и даже тех, кто платить по долгам нехотя. И я думаю, что в дальнейшем госдолг будет только увеличиваться. Растет долг - растет его обслуживание, с соответствующими последствиями", - резюмировал А. Охрименко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внешние долги Украины составляют 80% ВВП. "Нам однозначно нужно было тогда делать реструктуризацию, наши внешние долги даже сейчас составляют 80% ВВП", - заявил он.

В. Гройсман отметил, что это очень высокий показатель, особенно в ситуации, когда 5% ВВП Украина вынуждена тратить на национальную безопасность, 5% ВВП - дефицит Пенсионного фонда.

По данным Министерства финансов Украины, государственный и гарантированный государством долг на конец июня 2017 года составил 1 957,7 млрд гривен (75,01 млрд долларов) против 1 968,04 млрд гривен (74,68 млрд долларов) по сравнению с маем.

При этом общий размер прямого госдолга по состоянию на конец июня составил 1 650,94 млрд гривен против 1 665,02 млрд гривен месяцем ранее. Отметим, что прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,15 млрд долларов до 37,24 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился до 678,88 млрд гривен. Гарантированный государством долгсоставил 306,76 млрд гривен, или 11,75 млрд долларов.