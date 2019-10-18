На переговорах с МВФ присутствует тема "ПриватБанка" - Маркарова

Украинская делегация на переговорах с Международным валютным фондом обсуждает в том числе вопрос получения кредитных средств обратно не только от "ПриватБанка", но и от других проблемных банков.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила 18 октября в Facebook, что украинская делегация в Вашингтоне провела конструктивный диалог с Международным валютным фондом в рамках ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка.

В эфире "Голоса Америки" она добавила, что диалог касается новой программы сотрудничества.

На вопрос, обсуждалась ли на переговорах тема "ПриватБанка", Маркарова сказала: "Стабильность и нормальная работа банковского сектора - это всегда были вопросы, которые рассматривались как с МВФ, так и с ЕС".

"Потому что невозможно иметь и макростабильность, и экономику, которая стремительно развивается, без нормально работающей банковской системы. Поэтому "ПриватБанк" - очень сложный вопрос. У нас в данном случае ничего не поменялось, то есть существует юридическая стратегия, которой мы следуем. Есть 155 млрд грн денег налогоплательщиков, которые государство инвестировало в этот банк... Обсуждается очень много вопросов, в том числе получение кредитных средств обратно не только от "ПриватБанка", но и от других проблемных банков", - добавила она.

Ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка проходит с 14-го по 20 октября.

"ПриватБанк" - крупнейший коммерческий банк в Украине - был национализирован 19 декабря 2016 года.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего совладельца "ПриватБанка" бизнесмена Игоря Коломойского к НБУ и Кабмину о незаконности национализации "ПриватБанка". Правительство Украины обжаловало это решение. В НБУ заявляли в августе 2019 года, что украинские суды рассматривают по меньшей мере 270 дел, которые связаны с деятельностью "ПриватБанка".

Коломойский говорил, что после выборов президента Украины надеется получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он также сказал, что не собирается возвращать банк в собственность, но хочет вернуть $2 млрд его капитала.

13 сентября бизнесмен назвал возврат акций на сумму 60 млрд грн одним из условий для заключения с государством мирового соглашения по делу о национализации "ПриватБанка".

Следующее заседание по делу о национализации "ПриватБанка" бьло назначено на 17 октября, но его отменили в связи с приостановлением судебного производства до вступления в законную силу решения Окружного административного суда по "ПриватБанку". Хозяйственный суд Киева может принять окончательное решение по иску Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи акций банка от 21 декабря 2016 года Министерству финансов Украины.

Летом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что украинские власти будут вести с МВФ переговоры "о новой трех-четырехлетней программе сотрудничества". Миссия МВФ находилась в Киеве 11-26 сентября. В Фонде заявляли, что ключевым требованием к Украине для сотрудничества является создание эффективной антикоррупционной структуры.