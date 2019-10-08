На перепись населения в 2020 году выделят 3,4 млрд, - Минфин

Расходы на проведение в 2020 году общенациональной переписи населения составят 3,4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Кроме того, будет выделено 10,6 млн гривен на другие статистические исследования. В 2020 году планируют продолжить обследование условий жизни домохозяйств. Читайте также:Автопортрет нации. Как в Украине в 2020 году пройдёт перепись населения и во сколько это обойдётся стране

"Для того, чтобы мотивировать домохозяйства к участию в этом обследовании, каждое из них получает ежеквартальную плату за ведение записей доходов, расходов и других сведений при проведении обследования условий их жизни - эти расходы в 2020 году дополнительно будут стоить бюджету 7,3 млн гривен", - сказано в сообщении.

Ранее министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что бюджет переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составит 5 миллиардов гривен.