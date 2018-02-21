На повышение пенсий для военных в Пенсионном фонде заложено 7 млрд грн - Гройсман

Повышение пенсий коснется 489 тыс. военнослужащих, на что в Пенсионном фонде в текущем году предусмотрено 7 млрд грн, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интревью телеканалу "Интер", передает "Интерфакс-Украина".

"В марте-апреле военные пенсионеры уже получат эти деньги", - сказал премьер, отметив, что повышение охватит практически всех военных пенсионеров. По его словам, дополнительных средств повышение пенсий не потребует, поскольку соответствующие средства уже предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда.

"Дополнительных средств не придется привлекать... Деньги есть. В рамках Пенсионного фонда будет совершен перерасчет", - подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины в среду, 21 февраля, утвердил повышение пенсии военнослужащим в среднем на 1,5 тыс. грн с 1 января 2018 года, таким образом пенсии военным с начала года пересчитают и выплатят в полном объеме.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что согласно разработанному правительством законопроекту, осовременивание пенсий военным пенсионерам предполагается провести с 1 января 2018 года. По его словам, законопроект уже разработан и предоставлен для рассмотрения, а в самом законе зафиксировано: когда бы Верховная Рада не проголосовала, осовременивание пенсий военным пенсионерам будет проводиться с 1 января 2018 года.

11 октября вступил в силу закон о пенсионной реформе, который предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

Средний размер пенсий в Украине после перерасчета увеличился на 560 грн до 2446 грн.

По материалам: Интерфакс-Украина