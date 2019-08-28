На предприятии "Мотор Сич" заявили, что встречи с советником Трампа Болтоном не было

На предприятии ОАО "Мотор Сич" не подтвердили информацию о возможной встрече его руководства с советником президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на директора по связям с общественностью "Мотор Сичи" Анатолия Малыша.

"Подобной встречи не было сегодня (27 августа - ред.), как и ничего неизвестно об обращении советника президента США или американских дипломатов к руководству "Мотор Сичи" с предложением переговоров", - сообщил Малыш.

При этом он не пожелал комментировать информацию, опубликованную рядом СМИ, о том, что китайские компании уже приобрели акции предприятия и подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций завода.

Напомним, 27 августа в Киев прибыл советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее сообщалось, что помощник президента США по национальной безопасности попытается убедить руководство предприятия "Мотор Сич" и власти Украины не заключать соглашение с Пекином о продаже предприятия.