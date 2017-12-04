На проект телемедицины пойдет четыре миллиарда из "денег Януковича"

На проект телемедицины уже выделено четыре миллиарда гривень из средств, конфискованных у экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на ІІ Всеукраинском форуме объединенных громад, сообщает корреспондент Укринформа.

"Децентрализация дает возможность центральной власти и органам местного самоуправления совместными усилиями реализовать закон Украины "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности". Первые четыре миллиарда на финансирование этого проекта мы уже выделили - спасибо прокуратуре, которая возвращает народу деньги, украденные Януковичем. Правительство, Министерство здравоохранения, областные и районные государственные администрации совместно с местными громадами уже просчитывают, сколько амбулаторий и ФАПов достроить, сколько отремонтировать... Речь идет о тысячах объектов по всей стране", - сказал Порошенко. Читайте также: Рада приняла президентский закон о сельской медицине

По его словам, еще одним аспектом этой реформы является развитие информационно-коммуникационных технологий в сельской местности. "Сегодня проникновение широкополосного интернета на селе составляет 4%. Итак, чтобы расширить круг медицинских услуг для селян и внедрить телемедицину, должны обеспечить село скоростным интернетом. А он пригодится не только для амбулатории, но и для школы, для библиотеки, для удовлетворения информационных потребностей селян", - отметил Президент.