На ProZorro стартовала малая приватизация

На этой неделе на платформе ProZorro стартует продажа не стратегических для экономики государства активов, и в системе зарегистрированы уже первые лоты

Фонд госимущества (ФГИ) за два дня завел в электронную торговую систему первые 18 объектов "малой" приватизации во Львове и Житомире, сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

"Это первые лоты, которые выставляют города, в данном случае - Житомир и Львов. Но за несколько дней, максимум, через неделю, счет пойдет на сотни", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом в ГП "Прозорро.Продажи" во вторник.

Как отметил глава ФГИ Виталий Трубаров, Фонд намерен завершить процедуру ввода лотов в систему до четверга.

Первым объектом в рамках малой приватизации стало двухэтажное здание недействующей стоматологической поликлиники в центре Житомира. Оно было выставлено отделом по управлению и приватизации коммунального имущества Житомирского горсовета на площадке smarttender.biz.

Сразу после этого свои первые объекты малой приватизации в системе зарегистрировали Львов и Измаил.

СПРАВКА

Согласно Закону "О приватизации государственного и коммунального имущества", который вступил в силу в марте 2018 года, малая приватизация будет проходить через электронную систему ProZorro.Продажи. Под малую приватизацию подпадают активы государственной и коммунальной собственности стоимостью до 250 млн грн.

Выставлять объекты в рамках малой приватизации будут ФГИ и местные органы власти.