На рівні минулого року: Держстат назвав середню зарплату українців

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у травні 2020 року склала 10 542 грн. Це на 1,1% більше порівнянні з квітнем (10 430 грн).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у травні 2020 року до травня минулого року зросла на 1,4%, номінальна зросла на 3,0%.

Найвища нарахована зарплата в травні була в Києві - 15 191 грн, найнижча - у Чернівецькій області - 7921 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 8000 до 9000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 18 832 грн, найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 3 851 грн, де зарплати за місяць зросли на 10%.