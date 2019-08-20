На ремонт дорог в Украине тратят вдвое больше, чем в Словакии

Эксперты объяснили, как более эффективно тратить деньги на дорожную отрасль

В Украине деньги, которые выделяют на ремонт дорог, тратят в 2-2,5 раза менее эффективно, чем в Словакии. Такой вывод был сделан исходя из расчета €1 затрат на 1 км дорог. Об этом заявили эксперты Центра экономической стратегии (ЦЭС).

"Основная причина менее эффективного использования средств - отсутствие целевых показателей, которых мы стремимся достичь, потратив средства, а также несоответствие распределения средств на дороги государственного значения объективным критериям", - отметили в ЦЭС.

Также эксперты обратили внимание на то, что за 10 лет, в период с 2007 по 2017 год, присутствовало политическое распределение средств на ремонтно- строительные работы на дорогах. Кроме этого, низкой оказалась доля капитального ремонта в дорожных расходах. Эксперты назвали несколько причин низкой доли.

"Во-первых, средства, выделенные международными институтами, не используются полностью. Во-вторых, горизонт долгосрочного планирования в Украине крайне низок: только 5 лет. В то же время в Словакии - 20", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, конкуренция на тендерах по ремонтно-строительным работам в Украине крайне низка - в среднем два участника тендера. В то же время в Словакии их не менее четырех. Также сообщается, что за последние три года в Украине растет финансирование дорог через Дорожный фонд.

В Центре экономической стратегии рассказали, как более эффективно использовать выделенные средства на ремонт украинских дорог: ввести измеряемые целевые критерии для отслеживания эффективности дорожных расходов; ввести автоматизированный сбор данных об интенсивности движения; учитывать интенсивность движения при распределении дорожной субвенции; ввести долгосрочное планирование на 10 лет вперед вместо пяти лет; ввести инструменты для планирования транспортных коридоров; создать условия для усиления конкуренции среди подрядчиков, выполняющих проектные, ремонтно-строительные и другие работы на украинских дорогах.

"Мы провели анализ фактических и запланированных на будущее расходов на дороги в Украине и в Словакии, установили основные взаимосвязи между различными составляющими дорожных расходов и увеличением качества дорог, определили, от чего зависит распределение расходов на дороги на основе регрессионного анализа и экспертных интервью", - рассказали эксперты.

Также экспертные интервью были использованы для более глубокого анализа состояния дел в дорожной отрасли в Украине и Словакии.