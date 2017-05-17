На самом деле нет: шесть ответов на вопросы о "запрете" 1С

16 мая 2017 года обнародован указ президента, которым было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Что случилось?

Согласно указу, санкции будут применены к 468 юридическим и 1228 физическим лицам.

Кроме того, экономические санкции, введенные президентом, распространяются на компанию-поставщика ERP-систем ООО "1С" и других поставщиков ERP-систем ЗАО "Галактика Центр" и ООО "Корпорация Парус". Также в список попали другие компании-разработчики программного обеспечения: "ABBYY" и ООО "Аби Украина ЛТД".

Является ли это запретом на использование 1С в Украине?

Как пишет издание "Дебет-Кредит, санкции, которые вступили в силу 17 мая, не являются запретом на использование 1С в Украине.

Среди компаний, попавших в список санкций, оказались компании "Скайлайн Софт" и "Еврософтпром". Первая занимается координацией работы сети компаний, которые распространяют 1С в Украине по франшизе, вторая является владельцем авторских прав на программу "1С: Предприятие".

"Санкции предусматривают для этих компаний блокировку активов: временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ни один из франчайзи, которые фактически обслуживают продукт (а их около 500) в список не попал.

Кого касается эта ситуация?

На данный момент в Украине общее количество пользователей системы 1С оценивается в 350-500 тысяч компаний.

Такое расхождение в оценках связано с тем, что значительная часть этого рынка (30-60%) - нелицензионная продукция.

Предприятий-франчайзи - около 500; в них, по оценке Вадима Мазура, директора ООО "Скайлайн Софт", работает более 11 тыс работников и еще 150- 200 тысяч специалистов обслуживают программу. Плюс огромное количество бухгалтеров.

Однако сам указ президента касается только отдельных юридических лиц.

Какая официальная позиция 1С?

"Программа 1С: Предприятие полностью работоспособна, техническая поддержка работает в штатном режиме, все информационно-методологические ресурсы доступны для пользования", - говорится в сообщении компании.

Также, как сообщили партнеры 1С: франчайзи продолжают оказывать услуги по обновлению продуктов и информационно-технологической поддержке пользователей программных продуктов 1С: Предприятие.

"Пользователи могут получить консультации по работе решений 1С: Предприятие как по телефону, так и по электронной почте", - говорится в сообщении.

И это все?

Как пишет издание, 16 мая в офисе ООО "Скайлайн Софт" провели пресс- конференцию, где постарались ответить на все болезненные вопросы.

Директор и владелец компании Вадим Мазур предоставил свои комментарии по сложившейся ситуации.

По его словам, основания внесения указанных компаний в санкционный список компании не известны, фактически оснований нет.

"Мы надеемся, что решение СНБО является ошибочным; к санкционному списку внесены несколько компаний, а не программа "1С: Предприятие"", - отметил он.

Кроме того, по словам Мазура, пользователи могут продолжать пользоваться лицензионным продуктом на законных основаниях.

"Мы пытаемся получить разъяснения от органов власти, соответствующие запросы и письма направлены, ждем обратной связи", - заявил Мазур.

Он отметил, что программа "1С: Предприятие" полностью работоспособна, техническая поддержка работает в штатном режиме, все информационно- методологические ресурсы доступны для пользования. Партнеры 1С: Франчайзи продолжают оказывать услуги по обновлению продуктов и информационно- технологическую поддержку программных продуктов "1С: Предприятие".

"Мы уверены, что это решение является ошибочным и надеемся, что оно будет пересмотрено или отменено. Будем прилагать все усилия для того, чтобы поддержка лицензионных пользователей "1С: Предприятие" предоставлялась в любом случае", - подитожил глава компании.

Что делать дальше?

Не паниковать.

Как сообщается, санкции однозначно повлияют на бизнес упомянутых компании и их партнеров. Но сам продукт 1С есть и его использование не запретили, поддержка лицензионных пользователей "1С: Предприятие" будет предоставляться.

"Продажа новых продуктов под вопросом, но практическая реализация запретов пока непонятна. И вряд ли все эти действия приведут к исчезновению 1С с рынка в ближайшей перспективе; достойной альтернативы просто нет", - пишет издание.

Ранее "Минфин сообщал, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении запрета провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, Вконтакте, Одноклассники а также сервисам Yandex и 1С.

Минфинhttp://minfin.com.ua/2017/05/17/27856199/