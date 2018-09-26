На следующей неделе Кабмин примет решение о запуске отопительного сезона

На следующей неделе Кабинет министров Украины примет решение по запуску отопительного сезона в государстве. При этом почти вся украинская инфраструктура готова к отопительному сезону. Об этом сообщил вице-премьер- министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время пресс-конференции, передает "Укринформ".

"На следующей неделе мы примем решение о запуске отопительного сезона на заседании правительства", - заявил Зубко.

Он добавил, что инфраструктура Украины практически полностью готова к началу отопительного сезона.

"На следующей неделе мы проведем окончательное селекторное совещание по технической готовности. На сегодня социальный сектор полностью готов, жилой сектор идет по графику, готовность 99%", - сообщил Зубко.

По словам Зубка, много домов готовятся к отопительному сезону не ЖЭКами, а управляющими ОСМД.

"Основной вопрос - это готовность предприятий теплокоммунэнерго. После подписания договоров с "Нафтогазом" и уплаты средств они получат газ. Проблем я не вижу, кроме Коцюбинского, Шепетовки и Смелы. К сожалению, реформа децентрализации не всегда приводит к тому, что компетенция людей, которые управляют, соответствует их полномочиям", - добавил Зубко.

Накануне коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил о том, что Украина обладает достаточным объемом запасов природного газа для комфортного прохождения зимнего периода.

По материалам: Укринформ