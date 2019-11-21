На суды с Коломойским и "Укрнафтой" уже потратили $ 24 млн

Министерство юстиции Украины на прошлой неделе заключило соглашение с международной юридической фирмой Latham & Watkins (London) Llp" (Великобритания), которая будет представлять Украину в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма по делу NoSCC V 2015/092 по искам миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" - кипрских компаний "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited", связанных с группой "Приват", о дополнительных юридических услугах на $ 593 тыс.

Согласно данным системы "Прозорро", сумма исковых требований составляет около $ 5 млрд. Первый раунд устных слушаний состоялся в апреле 'того года, а второй - этого октября. Окончательное решение будет вынесено не ранее 2020 года.

Как отмечают "Наші гроші", стоимость договора покрывает дополнительные затраты на подготовку и представление по результатам двух раундов слушаний самой фирмой, местным юридическим советником и технические расходы.

В целом с 2015 года Минюст заключил соглашений относительно этого дела с "Latham & Watkins (London) Llp" на сумму $ 21,39 млн. Также юруслуги по этому делу оказывала другая фирма "Hogan Lovells" (Великобритания), которой Минюст с 2017 года подписал два соглашения на $ 2,75 млн. Таким образом, всего на юруслуги обоим подрядчикам отписали $ 24,14 млн.

Как и в июльском соглашении, самыми дорогими являются услуги партнеров "Latham & Watkins (London) Llp" Себастьяна Зеельмана-Еггеберта и Чарльза Клейпула - $ 1 085 за час. Юридические услуги исполнителя обойдутся в $ 350 тыс. Остальные $ 243 тыс пойдет местном юридическому советнику - киевскому ООО "Юридическая фирма Саенко Харенко" Михаила Харенка, Игоря Сухомудренка и Владимира Саенко. Последний имеет ставку $ 500 за час.

Напомним, в июне 2015 года указанные миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина. Они, в частности, обвиняют Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; невыполнении "Нафтогазом Украины" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за недропользование; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ. В начале 2018 года стало известно, что претензии миноритарных акционеров "Укрнафты" к Украине увеличились с $ 4,7 млрд до $ 5,4 млрд.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами Приватбанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым - порядка 42% акций. По материалам Наші гроші