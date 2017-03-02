На Украине впервые разрешили добывать уран частной компании

Частная компания ООО «Атомные энергетические системы Украины» (АЭСУ) получила лицензии на геологическое изучение и разработку четырех месторождений урановых руд на Украине.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на приказы Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра) № 92-95 от 28 февраля.

Это первый случай в истории Украины, когда разрешение на разработку урановых месторождений получает частная компания.

Госгеонедра предоставила АЭСУ специальные разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой урановых руд Сурской площади, Новогуровского участка (обе — Днепропетровская область), Сафоновского участка и Михайловской площади (обе — Николаевская область).

В приказах указано, что лицении выданы сроком на пять лет на основании решений судов. Аукционы по выдаче спецразрешений не проводились.

ООО «Атомные энергетические системы Украины» было основано в селе Николаевка Николаевской области в августе 2015 года.

Добавим, что ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, в то время как внутреннее производство на 2017 год запланировано в объеме 1,221 тыс тонн.

