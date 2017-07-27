На украинском рынке газа появится новый игрок

Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн учреждена в Киеве в августе 2016 года

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует выдать дочерней компании французской Engie - Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн - лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа на территории Украины, передает НВ Бизнес.

Такие данные содержатся в повестке дня заседания 1 августа.

Согласно данным единого реестра юрлиц, Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн учреждена в Киеве в августе 2016 года. 99% уставного капитала принадлежит GDF International, 1% - АО Сопранор (обе - Франция).

Напомним, что ранее газовый трейдер МЕТ (Швейцария) получил лицензию в Украине.

Также сырьевой трейдер Trafigura открыл свой офис в Украине для выхода на украинский рынок газа.

Французская Engie - одна из крупнейших европейских энергокомпаний, которая занимается генерацией, передачей и поставкой электроэнергии, добычей, транспортировкой и поставкой природного газа, а также альтернативными источниками энергии. В 2016 году оборот компании составил €66,6 млрд. Компания один из крупнейших поставщиков газа в Украину.

Український Бізнес Ресурс

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