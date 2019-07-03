На восстановление Донбасса необходимо более EUR 10 млрд, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский говорит, что на восстановление Донбасса необходимо более десять миллиардов евро и приглашает иностранных инвесторов на форум в Мариуполе

По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро.

"Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе" , - сказал Зеленский во время конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, сообщает "УП" со ссылкой на сайт главы государства.

Зеленский также провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и рассказал о форум в Мариуполе.

Президент подчеркнул, что для Украины важным является привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.

"Нам нужна ваша помощь относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса", - отметил он.

Напомним, Канада примет меры, чтобы жители оккупированного Донбасса не могли использовать российские паспорта для въезда в страну.

"Канада также осуществляет конкретные действия против длительной российской агрессии в Украине и осуждает решение России выдавать российские паспорта украинским гражданам в Донбассе", - говорится в заявлении МИД Канады, обнародованном по случаю открытия конференции по поддержке реформ в Украине, сообщают в "Европейская правда".