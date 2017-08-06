На юге оккупированного Крыма ввели графики временного отключения света

Графики временного отключения электроэнергии в оккупированном Крыму ввели из-за превышения допустимой нагрузки на линии "Симферопольская - Ялта", сообщило Минэнерго РФ.

Российские энергетики ввели графики временного отключения электроэнергии на юге оккупированного Крыма из-за превышения допустимой нагрузки на линии "Симферопольская - Ялта" в утром 6 августа. Об этом сообщило Минэнерго РФ, пишет "Интерфакс".

Приказ о графиках был выдан в 10.33 по московскому времени.

В 14.00 28 июля из-за аварии на энергомосту было отключено электричество в крупнейших городах Крыма. Позже в минэнерго РФ рассказали, что причиной отключения стала аномальная жара. Через несколько часов энергоснабжение полуострова возобновили.

Россия оккупировала Крым и Севастополь в 2014 году. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

31 декабря 2015 года закончился контракт на поставки электроэнергии из Украины в оккупированный Крым. Сейчас полуостров снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани, на котором периодически происходят аварии.