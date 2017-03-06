На ЮЗЖД в Киеве ежемесячно крали дизтопливо на миллион

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией обнаружили в Киеве многомиллионную схему хищения имущества работниками Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД). Об этом сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 6 марта.

Так, руководители среднего звена совместно с подчиненными систематически сливали и реализовывали коммерческим структурам горюче-смазочные материалы, предназначенные для работы локомотивов. Ежедневно со складов пассажирской станции дельцы вывозили почти 2 тонны дизельного топлива. Ежемесячные потери железной дороги, согласно выводам профильных экспертов, составляли 1 миллион гривен.

Оперативники спецслужбы задержали семерых работников железной дороги непосредственно во время отбора топлива из локомотивов. В ходе обысков в специально арендованных дельцами складских помещениях изъято около 4 тонн ранее слитого дизтоплива.

Пресс-центр СБУ

В настоящее время происходят обыски в административных зданиях ЮЗЖД и по месту жительства фигурантов сделки. Открыто уголовное производство, продолжаются безотлагательные оперативно-следственные действия.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 14 уголовных производств в связи с коррупцией в Укрзализныце. Сумма убытков от таких действий оценивается в 635 миллионов гривен.