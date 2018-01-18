На Закарпатье нашли новое крупное месторождение золота

В Закарпатской области найдено новое крупное месторождение золота. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы геологии и недр.

"Значительный результат получен в поисковой оценке залежей золотой руды в Раховском районе Закарпатской области. На основании проведенных ранее буровых, горных и лабораторных работ Раховской геолого-поисковой партией Львовской ГРЭ выполнена оценка прогнозных ресурсов золота в количестве 2,4 т", - говорится в сообщении.

Находку планируют разрабатывать в геологоразведочных миссиях. Ожидается, что объекты подготовят для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений.

В декабре 2017 г Госгеонедр выдала компании Укргаздобыча спецразрешение на новое месторождение и продлили срок действия спецразрешения на одно из крупнейших газовых месторождений.