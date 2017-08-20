На Закарпатье полиция обнаружила нелегальные газовые заправки в отдаленных селах

В Закарпатской области полиция пресекла деятельность подпольных заправочных станций, которые каждый день продавали 5000-8000 литров сжиженного газа, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Размещались заправочные станции в отдаленных селах Тячевского и Раховского районов, где отсутствует централизованное газоснабжение. Жители заправляли не только свои автомобили, но и газовые баллоны. Ежесуточно деятельность газовых АЗС приносила бизнесменам от 100 000 до 150 000 гривен прибыли", - информируют в Нацполиции в субботу.

Также сообщается, что документы на такой вид деятельности и разрешения у предпринимателей отсутствовали, обязательных платежей в бюджет не поступало. По информации сотрудников полиции, заправочные станции находились рядом с жилыми домами, что могло принести серьезные последствия в случае чрезвычайного происшествия.

18 августа оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области Нацполиции, следователи Ужгородского отдела милиции под процессуальным руководством Ужгородской местной прокуратуры провели обыски по месту нахождения ГАЗС. Правоохранители изъяли оборудование для реализации и хранения сжиженного газа, "черновые" записи и 25000 гривен от реализации продукции.

Устанавливаются лица, которые также могут быть причастны к противоправной деятельности, а также каналы поставок сжиженного газа.