На закупівлю вакцин та холодильників: Україна отримає 50 млн євро від ЄІБ

12 февраля 2021, 16:48
 Экономика Источник: РБК-Украина
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Україна отримає 50 млн євро від Європейського інвестиційного банку на закупівлю вакцин для населення. Ці кошти також підуть на придбання холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Щойно підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі. Кошти будуть виділені з уже наявного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", - зазначив глава Кабінету міністрів.

Крім того, ЄІБ надасть Україні 270 млн євро на модернізацію міжнародного аеропорту "Бориспіль". Кошти підуть на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості летовища. Співпраця з ЄІБ дозволить збільшити пасажиропотік до 56 мільйонів у 2040 році.

Національне антикорупційне бюро України почало розслідування щодо закупівлі вакцин від коронавірусу. Справу відкрили в лютому.

Держпідприємство "Медзакупівлі" заявляло, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України.

Також у "Медзакупівлях" заявили, що робота державного підприємства заблокована. ДП звернулося до Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я.

Вакцинацію в Україні повинні почати вже з 15 лютого. Але лише в разі поставки вакцини.

 

Источник: РБК-Украина
 
 
 