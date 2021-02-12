На закупівлю вакцин та холодильників: Україна отримає 50 млн євро від ЄІБ

Україна отримає 50 млн євро від Європейського інвестиційного банку на закупівлю вакцин для населення. Ці кошти також підуть на придбання холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Щойно підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі. Кошти будуть виділені з уже наявного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", - зазначив глава Кабінету міністрів.

Крім того, ЄІБ надасть Україні 270 млн євро на модернізацію міжнародного аеропорту "Бориспіль". Кошти підуть на покращення енергоефективності, авіаційної безпеки та операційної стійкості летовища. Співпраця з ЄІБ дозволить збільшити пасажиропотік до 56 мільйонів у 2040 році.

Національне антикорупційне бюро України почало розслідування щодо закупівлі вакцин від коронавірусу. Справу відкрили в лютому.

Держпідприємство "Медзакупівлі" заявляло, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України.

Також у "Медзакупівлях" заявили, що робота державного підприємства заблокована. ДП звернулося до Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я.

Вакцинацію в Україні повинні почати вже з 15 лютого. Але лише в разі поставки вакцини.



