На зарплаты реформаторов из бюджета выделят более 800 миллионов

На программу комплексной реформы государственного управления в бюджете на 2020 год предусмотрены 1,06 млрд грн, из них 818 млн грн - на зарплаты госслужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Что говорят в Минфине

"Для оплаты труда специалистов по вопросам реформ правительство утвердило порядок передачи части бюджетных назначений, предусмотренных по программе "Поддержка реализации комплексной реформы государственного управления", органам государственной власти, привлеченным к проведению этой реформы", - говорится в сообщении.

На внедрение комплексной реформы госуправления и недопущение возникновения задолженности по зарплате предусмотрены 818,18 млн грн.

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Правительство обнародовало информацию о доходах украинских министров.Самая большая средняя зарплата - у Авакова, самая низкая - у Дубилета.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12264 грн, что на 16% больше по сравнению декабрем 2018 года.

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